in foto: Nonna Alma Lucia col nipote, Guido Bertolaso e il personale medico dell’Asst Cremona

A 107 anni ha raggiunto sulle sue gambe l'ospedale di Cremona, accompagnata dal nipote Giovanni, e ha ricevuto per prima il vaccino contro il Coronavirus. Nonna Alma Molinari, per tutti Lucia, è stata la prima "nonnina" cremonese a ricevere la propria dose questa mattina, nella giornata che in tutta la Lombardia ha visto partire la vaccinazione contro il Covid-19 per gli over 80. Ad accoglierla ha trovato Guido Bertolaso, consulente del Piano vaccinale Covid di Regione Lombardia, il direttore dell'Agenzia per la tutela della salute (Ats) Valpadana Salvatore Mannino, e i direttori generale e sanitario dell'Asst (Azienda socio sanitaria territoriale) di Cremona, rispettivamente Giuseppe Rossi e Rosario Canino.

La storia di nonna Alma Lucia

Alma Lucia, fiera di rappresentare la categoria degli ultracentenari responsabili, dopo aver firmato il modulo del consenso informato si è sottoposta all'iniezione, che le è stata praticata dalla responsabile del servizio vaccini dell'Asst di Cremona Antonella Laiolo. Il nipote Giovanni ha raccontato la storia di questa donna: il marito Remo conosciuto a Cremona e sposato per procura, in quanto impegnato durante la Seconda guerra mondiale nella Campagna d’Africa. Poi la perdita dell'amato marito all'età di 46 anni: da allora vive in casa con la figlia Vilma, che adesso ha 86 anni. "Io sono nato un anno dopo che è morto il nonno e la nonna viveva già con noi – ha detto il nipote Giovanni all'Asst di Cremona -. Da bambino pensavo di avere due mamme e questo dice tutto. Ci vogliamo molto bene".

I complimenti di Fontana: Ottimo lavoro

Alma Lucia ha fatto la sarta per tutta la vita e ancora adesso il cucito è la sua più grande passione: cuce abiti per le bambole e fodere per i cuscini. Ama i cibi della sua terra, come il cotechino cremonese, ed è una donna di poche parole: "Si fa quel che si può e si deve fare", ripete sempre. Anche oggi ha fatto ciò che andava fatto, vaccinandosi. Il suo esempio è stato lodato anche dal presidente della Lombardia Attilio Fontana, che ha condiviso una foto della signora Alma con Bertolaso scrivendo: "Ottimo lavoro". Dal suo canto, il consulente per il piano vaccinale lombardo ha detto: "Se arrivano i vaccini entro Pasqua (che quest'anno cade il 4 aprile, ndr) gli anziani saranno vaccinati".