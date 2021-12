Cremona, grave incidente oggi a Soresina: muore un ciclista di 67 anni Incidente mortale oggi nel Cremonese. Un 67enne si è scontrato con una Bmw mentre stava imboccando la pista ciclabile. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Inutile il trasporto in ospedale: l’uomo è morto poco dopo.

A cura di Simona Buscaglia

Incidente mortale nel primo pomeriggio a Soresina, in provincia di Cremona. A perdere la vita in uno scontro con una macchina è stato un ciclista di 67 anni. Lo schianto si è verificato oggi, venerdì 31 dicembre, poco dopo le 13, lungo la strada provinciale 47, tra Soresina e Annicco.

Un impatto fatale con una Bmw

Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, l'uomo sarebbe stato investito vicino all'incrocio con la pista ciclabile. I medici e paramedici intervenuti sul posto hanno subito capito la gravità delle condizioni dell'uomo, tentando un trasporto disperato in codice rosso all'ospedale di Cremona. Qualche ora dopo l'arrivo è stato però dichiarato il decesso del ciclista, causato dalle gravi lesioni riportate nell'impatto. L'esatta dinamica dello scontro mortale è adesso al vaglio della Polizia locale di Soresina.

Grave incidente a Milano: 45enne in codice rosso al Niguarda

Quello di oggi nel Cremonese è l'ennesimo grave incidente che avviene in Lombardia negli ultimi giorni. Solo ieri infatti, questa volta a Milano, una donna di 45 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda di Milano dopo che la moto su cui stava viaggiando si è scontrata con una macchina in via Ornato. La donna era il passeggero e ha riportato, secondo quanto riferito da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza), un trauma cranico e all'addome, un trauma alla gamba e uno a un braccio. Il conducente del mezzo invece è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. La donna invece alla guida della macchina che si è scontrata con la moto è stata visitata ma non ospedalizzata.