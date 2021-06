in foto: Foto dal suo profilo Facebook

Sono la 18enne Sakshi Panesar e il coetaneo Hartik Kumar Sharma, entrambi originari dell'India ma residenti a Crema, i due ragazzi morti dopo essere caduti nel canale Vacchelli, tra Castelnuovo e Vergonzana, ieri lunedì 21 giugno. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando i vigili del fuoco hanno raggiunto gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia: per i due giovani però non c'è stato nulla da fare, sono entrambi morti annegati.

La ragazza sarebbe scivolata nel canale

Ora si cerca di ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che indagano sui fatti: i militari però escludono che si sia trattato di un gesto volontario. La pista che più sta prendendo piede è quella secondo cui a togliere la vita ai due giovani sarebbe stata una fatalità: i due forse stavano passeggiando in un tratto di campagna quando la ragazza è scivolata nel canale e l'amico ha tentato di salvarla senza riuscirci. Le sponde di cemento del fiume hanno impedito ai due ragazzi di salvarsi: sarebbero rimasti poi intrappolate nell'acqua dalla corrente.

Doveva fare la maturità giovedì

Ora tutti ricordano i due amici: Sakshi era definita da tutti una brillante studentessa del Galileo Galilei di Crema dove studiava per diventare una chimica. E nella sua scuola giovedì avrebbe dovuto sostenere l'esame di maturità: "Una notizia sconvolgente. Assolutamente impossibile da realizzare sul momento. Parliamo di una studentessa estremamente diligente, seria e riservata. Il dolore è grandissimo", commentano l'accaduto dalla direzione della scuola alla Provincia di Cremona. In silenzio restano i genitori, mentre un'amica la ricorda come "una persona cordiale a simpatica. Amava la vita, non ci diamo pace".