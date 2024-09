video suggerito

Creata una Via Crucis virtuale per il beato Carlo Acutis: il percorso per pregare il futuro santo Al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (Varese) è stata allestito un percorso dedicato a beato Carlo Acutis. Una sorta di Via Crucis in cui i fedeli possono ripercorrere la vita del giovane milanese che presto sarà proclamato santo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Don Massimiliano Bianchi e il manifesto della Via Acutis (foto da Facebook)

Non solo Via Crucis e Via Lucis, da domenica 22 settembre 2024 c'è anche la Via Acutis. Nel nuovo percorso spirituale, composto di 14 tappe come le altre, il fedele potrà seguire l'esempio di Carlo Acutis: lo studente milanese morto a 15 anni il 12 ottobre del 2006, beatificato il 10 ottobre 2020 e che in occasione del Giubileo 2025 sarà proclamato Santo da Papa Francesco. L'idea della creazione di una via virtuale dedicata al ragazzo conosciuto come Patrono di internet è stata di don Massimiliano Bianchi, sacerdote del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (Varese), con l'obiettivo di fare di Acutis il Patrono degli studenti delle scuole della città.

Carlo Acutis

Il percorso della Via Acutis

L'inaugurazione della Via Acutis si è svolta proprio nel pomeriggio del 22 settembre presso il chiostro del Santuario che si trova al centro del quartiere scolastico di Saronno, dove si trovano diversi istituti superiori. Per seguire il percorso spirituale è sufficiente avere tra le mani uno smartphone che sia in grado di scannerizzare i vari codici QR che sono stati piazzati all'interno del Santuario.

Il punto di partenza è stato piazzato nel chiostro, poi il percorso prosegue tra le navate, arrivando alla cupola e passando tra i vari altari. Si passa, poi, nel tempio dedicato proprio a Beato Carlo Acutis, nel quale è custodita una reliquia del ragazzo che è stata fatta arrivare direttamente da Assisi lo scorso febbraio. In tutto, appunto, 14 tappe come la più famosa Via Crucis, che ripercorre la Passione di Cristo, e la meno conosciuta Via Lucis, dedicata alle fasi successive alla risurrezione di Gesù.

Leggi anche Perché il sindacalista accusato di abuso sessuale è stato assolto anche se l'hostess non aveva dato il suo consenso

La cassetta delle preghiere virtuale

"Se Carlo fosse stato un ragazzo di Saronno, sarebbe stato lui a proporre di realizzare qualcosa di simile", ha dichiarato don Massimiliano ricordando la passione per l'informatica che ha accompagnato la breve vita di Acutis. L'inaugurazione della Via spirituale a lui dedicata ha visto la partecipazione di circa 50 persone, ma il sacerdote del Santuario afferma come le preghiere al Beato arrivano anche in altri modi.

Uno di questi è la cassetta delle intenzioni di preghiera virtuale. Un sistema ideato per raccogliere i pensieri e le preghiere di tutti quei fedeli che per qualche motivo non riescono a raggiungere il Santuario. "Ormai è diventata virale su internet", ha affermato don Massimiliano, "arrivano qualche decina di messaggi al giorno".