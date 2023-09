Crea una chat per segnalare i controlli della polizia: perquisito l’autore del gruppo A Mantova è stata scoperta una chat in cui i vari utenti venivano informati del luogo in cui si trovavano le forze dell’ordine impegnate in servizi di controllo in strada. L’amministratore del gruppo è stato perquisito.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato perquisito perché considerato l'autore di un gruppo, su una piattaforma di messaggistica istantanea, attraverso il quale segnalava e condivideva in tempo reale la posizione di equipaggi delle forze di polizia su tutto il territorio di Mantova. L'amministratore della chat infatti avrebbe coinvolto decine e decine di utenti con cui scambiarsi informazioni su dove si trovassero i posti di blocco delle forze dell'ordine.

Tra i partecipanti del gruppo diverse persone con precedenti

In questo modo, l'uomo ha permesso a molti cittadini – circa un migliaio – di poter commettere gravissimi reati oltre che a rendere insicure le strade di tutta la provincia. Probabilmente centinaia di persone hanno potuto eludere i controlli. Tra coloro che facevano parte del gruppo, ci sarebbero diverse persone con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Averle avvisate della presenza dei poliziotti, ha permesso loro di poter perpetrare le loro attività illegali.

Era stato creato un secondo gruppo

Non appena è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti al gruppo, l'amministratore ne ha creato un altro con lo stesso scopo. La chat è stata individuata dagli investigatori che l'hanno poi segnalata alla Procura di Mantova. Gli inquirenti hanno poi perquisito l'autore: in questo modo hanno potuto acquisire documentazione informatica utile alle indagini. L'uomo potrebbe essere accusato di interruzione di pubblico servizio.

Nel frattempo si sta continuando a identificare gli iscritti e analizzare la loro posizione.