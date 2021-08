Covid, primo morto nel 2021 a Castiglione d’Adda: è l’edicolante 78enne del paese, non era vaccinata Castiglione d’Adda piange la prima vittima del 2021 a causa del Coronavirus. Si tratta di Maddalena Amiti, storica edicolante del paese. Aveva 78 anni e non era vaccinata: si è ammalata un mese fa e le sue condizioni sono peggiorate. “È stata un punto di riferimento davvero importante per la nostra comunità”, ha detto il vice sindaco.

A cura di Francesco Loiacono

Una donna di 78 anni, Maddalena Amiti, è morta per Covid all'ospedale di Pavia, dov'era ricoverata a causa del Coronavirus. La donna era la storica edicolante di Castiglione d'Adda, paese d'origine del cosiddetto "paziente 1" Mattia Maestri ed epicentro della prima ondata della pandemia assieme a Codogno (dove Maestri vive e venne inizialmente ricoverato) ed altri comuni del Lodigiano. La notizia del decesso della 78enne a causa del Covid-19 è stata comunicata dal quotidiano "Il Giorno". Si tratta del primo decesso per Coronavirus nel 2021 a Castiglione, un evento che ha riportato alla memoria i lutti dello scorso anno e che ha destato molta commozione nel paese, dove la signora Amiti gestiva da 22 anni l'edicola di via Garibaldi. "È stata un punto di riferimento davvero importante per la nostra comunità nel periodo difficilissimo delle prime ondate della pandemia – ha detto all'agenzia di stampa Ansa il vice sindaco Stefano Priori – non la dimenticheremo".

L'edicolante 78enne non era vaccinata contro il virus: si era ammalata un mese fa

Maddalena Amiti non aveva mai contratto il virus ma non si era voluta vaccinare contro il Covid, temendo complicazioni. Aveva tenuto aperta la propria rivendita fin da quando aveva potuto, anche quando Castiglione, come altri comuni del Lodigiano, era finita nella prima "zona rossa". Da allora non aveva mai chiuso neanche durante le successive recrudescenze della pandemia, continuando a svolgere un mestiere importante, ma sempre a contatto col pubblico. Un mese fa si era ammalata di Covid-19: era stata ricoverata prima all'ospedale di Lodi, poi dopo un aggravamento era stata trasferita in terapia intensiva al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è deceduta lunedì mattina. I funerali si sono tenuti oggi pomeriggio: la 78enne, che era vedova, lascia i tre figli, i nipoti e i tanti parenti che si sono stretti nel dolore per la tragica perdita.