Sono 1.987 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia su 30.289 tamponi effettuati nella giornata di domenica 14 febbraio. È quanto emerge dal bollettino diramato dal ministero della Salute. I dati sono in diminuzione rispetto a ieri 13 febbraio, quando erano stati registrati 2.526 casi su 38.465 tamponi complessivi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.111.063 tamponi, dato che da qualche settimana tiene conto dei test rapidi antigenici e dei tamponi molecolari. Diminuisce il dato più triste, quello giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 21 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati registrati 61 decessi), per un totale dall'inizio della pandemia di oltre 27mila decessi (27.781) nella sola Lombardia, tenendo conto solo di quelli ufficiali.

I ricoverati negli ospedali della Lombardia

Cala leggermente il dato dei ricoveri in ospedale: sono 3.562 (meno 12) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 3.574). Cala lievemente anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 364, ovvero uno in meno rispetto a ieri quando erano 365 i pazienti in condizioni più gravi. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 484.680: nelle ultime 24 ore sono state 500 le persone che hanno superato la malattia.

La situazione nelle province Lombarde

Questa la situazione dei nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde: sono 504 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano di cui 210 in città, 228 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 49 in quella di Varese, 617 in provincia di Brescia, 83 in quella di Como e 85 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 162 nuovi contagi, mentre sono 40 quelli a Lecco e 23 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 52. In provincia di Mantova ci sono stati 56 casi, mentre in quella di Sondrio 44.

Allerta per le varianti, zona gialla a rischio

In Lombardia intanto sale la preoccupazione per le varianti Covid, in particolare quella inglese, che nelle ultime settimane si sono diffuse a velocità sempre maggiore, creando focolai come quelli di Corzano nel Bresciano e Bollate nel Milanese. A rischio la zona gialla il progressivo miglioramento osservato Natale in poi.