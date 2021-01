Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 1.402 a fronte di 11.758 tamponi, stando ai dati ufficiali comunicati dalla Regione. Ieri il dato era stato di 3.056 nuovi contagi su 25.467 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.896.792 tamponi. La percentuale di positivi su tamponi effettuati è dell'11,9 per cento. Cala solo lievemente rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati segnalati 78 morti nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 80), per un totale dall'inizio della pandemia di 25.281 decessi ufficiali nella sola Lombardia.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Gli aggiornamenti sulla situazione dei ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive della Lombardia, fondamentali per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione positiva sul fronte dei ricoveri ordinari, ma in lieve peggioramento per quanto riguarda le terapie intensive. Nelle ultime ore il bilancio dei ricoveri in ospedale è diminuito di 59 unità, portando il totale a 3.293 (ieri erano 3.352). Aumentano invece i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 4 pazienti in più rispetto a ieri (quando invece il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 2 pazienti in meno), per un totale di 491 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 402.070: sono 626 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 596 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui 163 in città. Sono 131 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 72 in quella di Varese, 226 in provincia di Brescia, 28 in quella di Como e 49 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 101 nuovi contagi, mentre sono 69 quelli a Lecco, 16 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 46 in quella di Cremona, 11 in provincia di Sondrio e 55 in quella di Mantova.

Lombardia, che colore dopo l'Epifania?

Fino a domani, domenica 3 gennaio, la Lombardia (come il resto dell'Italia) resterà in zona rossa. Poi, lunedì 4 tornerà momentaneamente arancione per colorarsi nuovamente di rosso nelle giornate di martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania. A partire da giovedì 7, poi, è atteso un nuovo passaggio, questa volta in zona gialla. Ad ogni modo, il Governo starebbe pensando ad una nuova ridefinizione dei colori in base ai criteri di valutazione dell'Istituto superiore di sanità. Ciò significa che per conoscere la fascia di rischio della regione bisognerà attendere l'ultimo monitoraggio.