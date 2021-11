Covid in Lombardia, aumentano contagi e incidenza ma i dati restano da zona bianca Aumentano i contagi in Lombardia, anche nelle scuole, e risale l’incidenza settimanale di nuovi positivi al Coronavirus su 100mila abitanti. Tutti gli indicatori sono comunque compatibili con uno scenario da zona bianca. E il confronto con lo stesso periodo dello scorso anno mostra come i ricoveri siano nettamente inferiori, grazie anche ai vaccini.

A cura di Francesco Loiacono

Aumentano i contagi da Coronavirus in Lombardia, ma i dati sullo stato della pandemia nella regione italiana colpita per prima dal virus restano da "zona bianca". Alla vigilia del consueto monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità, anche i numeri segnalano quello che già il presidente Attilio Fontana e la vice presidente e assessora al Welfare Letizia Moratti avevano espresso a parole negli scorsi giorni. E cioè che il contagio anche in Lombardia, come altrove in Italia, appare in leggera risalita. Niente allarmismi tuttavia: basta un confronto con l'anno scorso per capire come la situazione, soprattutto a livello di ricoveri, sia completamente diversa, anche e soprattutto grazie alla vaccinazione, completata da più di 7 milioni e 343mila cittadini lombardi. Lo scorso anno al 3 novembre erano oltre 5200 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi, adesso sono invece 366 (dati aggiornati a ieri, 3 novembre 2021), di cui 49 in terapia intensiva.

Il lieve incremento dei contagi, anche nelle scuole

I ricoveri segnano comunque una lieve crescita rispetto a una settimana fa, così come aumentano i casi positivi, anche nelle scuole, e l'incidenza settimanale dei nuovi positivi su 100mila abitanti. I dati comunicati nel suo report dall'Ats (agenzia per la tutela della salute) dell'Insubria parlano di 3.209 positivi nella settimana del 28 ottobre – 3 novembre (nella precedente erano 2.677), e di un'incidenza salita a 31,76 (contro 26,49 della precedente settimana). Sul fronte dell'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid sia nei reparti di area medica sia in quelli di terapia intensiva, le percentuali restano le stesse: secondo i dati aggiornati forniti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in Lombardia siamo al 5 per cento per quanto riguarda l'area medica, dunque non critica, e al 3 per cento per quanto riguarda le terapie intensive. Dati, in ogni caso, molto lontani da quelli che determinerebbero un eventuale passaggio in fascia gialla.