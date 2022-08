Covid in Lombardia, 2.973 casi e 17 decessi: il bollettino del 27 agosto Sono 2.973 i casi in Lombardia e 17 i decessi: ecco il bollettino di oggi, sabato 27 agosto.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 2.973 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 21.037 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, venerdì 26 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 17 decessi, per un totale di 42.189 morti dall'inizio della pandemia.

Calano i ricoveri in ospedale a 686 (ieri 715), e restano stabili in terapia intensiva a 22 (esattamente come ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano sono stati 846. Nella provincia di Bergamo sono 288. A Brescia i contagi sono a 448 mentre a Como 181. Nel territorio di Cremona si sono registrati 103; a Lecco invece se ne sono avuti 113. Nella provincia di Lodi sono 70 i cittadini positivi, a Mantova 141 mentre Monza e Brianza sono arrivati a quota 228. In provincia di Pavia i casi registrati oggi sono stati 181 e a Sondrio 62. Infine a Varese se ne sono registrati 262.