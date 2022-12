Costringono con i riti voodoo le ragazze a prostituirsi: arrestate cinque persone La squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato tre uomini e due donne accusati di aver organizzato un traffico di prostituzione sfruttando giovani donne sulla strada provinciale di Binasca- Melegnano, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora traffico di prostituzione per le vie di Lodi. La squadra Mobile della Questura di Lodi ha arrestato tre uomini e due donne, tutti originari della Nigeria: l'accusa è di aver organizzato un traffico di prostituzione sfruttando giovani donne sulla strada provinciale di Binasca-Melegnano.

Il viaggio in Italia e lo sfruttamento

Dalle indagini è emerso che le giovani venivano fatte partire dall'Africa passando per la Libia. Una volta sulle coste le caricavano sui barconi diretto in Sicilia: il viaggio per il mare vaniva affidato a degli scafisti e quindi le ragazze mettevano a rischio la loro vita.

Il metodo utilizzato per avvicinare e avere potere in Italia sulle ragazze è quello utilizzata dai trafficanti nigeriani negli anni: le giovani venivano soggiogate ricorrendo a riti voodoo che avrebbero portato malattie e disgrazie alla loro famiglia. Non mancava la violenza: erano vittime di estorsione e spesso anche violentate. Un incubo in cui le ragazze vivevano per anni, fino a quando i trafficanti no ritenevano che avessero pagato il loro "debito".

Cinque persone arrestate

A coordinare tutto il traffico c'era la presunta "maman": il suo appartamento a Melegnano era il quartier generale del giro di prostituzione. Qui dormivano tutte le ragazze da lei controllate. Ed è qui che le ragazze facevano ritorno dopo lo sfruttamento e consegnavano tutti i soldi alla loro aguzzina. La donna poteva contare sugli altri arrestati che avevano sede sempre a Melegnano o a San Giuliano. Altre ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite a Torino e a Campobasso. Continuano le indagini in tutta Italia.