Cosa si mangia nel nuovo locale di Antonino Cannavacciuolo a Malpensa, dedicato allo street food di Napoli Apre oggi all’interno del Terminal 1 di Malpensa il nuovo store con cucina sempre aperta di Antonino Cannavacciuolo, chef tre stelle Michelin, tra street food partenopeo e dolci da asporto.

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Parmigiana, pastiera, polpette al sugo. E ancora sfogliatelle, babà, il cuoppo. Sono le ricette della tradizione partenopea che si possono gustare sotto forma di street food da Antonino – Il Banco di Cannavacciuolo, il nuovo store gastronomico con cucina del celebre chef a tre stelle Michelin che da oggi approda (o meglio atterra) all'interno dell'aeroporto di Malpensa.

La cucina di Antonino – il Banco di Cannavacciuolo

Si fa spazio dunque anche nell'area partenze dello scalo milanese (Terminal 1) il locale di Antonino Cannavacciolo già presente all'Outlet di Vicolungo e nel borgo di Orta San Giulio (Novara).

Non un ristorante ma uno store con cucina sempre aperta che offre proposte dolci e salate spaziando tra le prelibatezze della cucina napoletana e mediterranea come fiori di zucca ripieni, pizza, parmigiana di melanzane, cuzzetiello, lasagne e polpette al sugo. E taglieri di salumi e formaggi campani, naccheri con ragù napoletano, focaccia pugliese.

Lo spazio market della bottega di Cannavacciuolo

Ma non solo piatti espressi, per il progetto retail che nasce dalla collaborazione di Antonino e Cinzia Cannavacciuolo con MyChef Italia. I viaggiatori di passaggio a Malpensa potranno trovare una selezione di ricette made in Napoli, dolci in primis, disponibili anche in versione da asporto presso lo spazio market della bottega.

Un esempio? Fette di torta, cornetti e piccola pasticceria per una ricca colazione pre partenza. Così come babà in vaso, biscotti o bottiglie di limoncello perfetti da portare in dono come souvenir, o come coccola gastronomica per affrontare i viaggi verso mete lontane.