video suggerito

Cosa sappiamo sull’omicidio di Romolo Baldo, l’86enne accoltellato a morte nella sua villetta a Saronno Per l’omicidio è stata arrestata la nuora 41enne, Elena Pagani: gli investigatori l’hanno portata in caserma dopo che l’hanno trovata sulla scena del delitto con l’arma in mano. L’anziano condivideva la casa con lei e il figlio, marito della donna. Non ci sono ancora certezze sul possibile movente. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Restano ancora molti interrogativi sulla morte di Romolo Baldo, l'86enne accoltellato a morte all'interno della sua villetta alla periferia di Saronno, in provincia di Varese. Per l'omicidio, i Carabinieri della compagnia di Saronno hanno fermato la nuora dell'anziano, la 41enne Elena Pagani. La donna, che ieri sera è stata ascoltata in caserma, viveva insieme al marito, figlio di Baldo, nella stessa casa dell'86enne. Non ci sono ancora certezze sul possibile movente della donna.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, Baldo sarebbe stato accoltellato nella sua casa di via Pio XI nella mattinata di ieri, lunedì 9 giugno. Sarebbe stata proprio Pagani a lanciare l'allarme chiamando il marito, che a sua volta avrebbe segnalato tutto alle forze dell'ordine. Intervenuti sul luogo del delitto, i militari avrebbero trovato la 41enne seduta sul divanop del soggiorno con in mano l'arma. La donna è stata portata in caserma per essere ascoltata e in serata è arrivato il provvedimento di fermo a suo carico. Resta ancora da chiarire, però, il possibile movente della nuora.

Secondo le prime indiscrezioni, l'anziano sarebbe stato colpito con diverse coltellate al torace e all'addome mentre si trovava ancora sdraiato nel letto. La coppia di coniugi avrebbe litigato la sera prima del delitto, al secondo piano della villetta

Gli investigatori hanno sentito anche i vicini di casa di Baldo, che hanno detto di non essersi accorti di nulla nelle ore dell'omicidio. Avrebbero realizzato che era accaduto qualcosa di grave solo vedendo l'ambulanza e la pattuglia dei carabinieri fuori dalla villetta dell'anziano. Ieri sul posto ieri sono intervenuti gli esperti della scientifica e quelli di medicina legale di Pavia. Fin dai primi istanti le indagini si sono concentrate sull'ipotesi di un delitto in famiglia.

I Baldo sono stati descritti, da chi li conosceva, come una famiglia normale di persone gentili, che non avevano mai avuto discussioni con nessuno. A poca distanza dalla villetta dell'86enne viveva anche la figlia dell'anziano, che a quanto pare andava spesso a casa del padre.