Omicidio a Saronno, anziano trovato morto nella sua villetta con ferite da arma da taglio: caccia al killer Un anziano è stato trovato morto nella sua villetta alla periferia di Saronno (Varese). Le ferite da arma da taglio trovate sul corpo dell'uomo suggeriscono che si sia trattato di un omicidio. I Carabinieri stanno indagando sui suoi legami familiari e hanno sentito i vicini di casa.

Nelle scorse ore un 70enne è stato trovato morto nella sua casa di Saronno, in provincia di Varese. Il corpo riportava ferite di arma da taglio compatibili con l'ipotesi di un omicidio. Al momento gli investigatori si stanno svolgendo approfondimenti soprattutto sui legami familiari dell'uomo, ma per ora non sembrano esserci stati arresti o fermi.

Il corpo è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 giugno, nella casa dell'uomo, una villetta a schiera alla periferia di Saronno. La chiamata al 112 è arrivata, secondo quanto riferito a Fanpage.it, da parte di un familiare. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti gli operatori del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno, che si stanno cercando di rintracciare i familiari dell'uomo. Gli investigatori stanno anche ascoltando i vicini di casa dell'anziano per capire se abbiano sentito rumori sospetti provenire dalla villetta nella quale è stato trovato il corpo.

Ad eccezione dell'età, non è ancora stata diffusa nessuna informazione in merito all‘identità dell'uomo.