Chi era Romolo Baldo, l'86enne accoltellato a morte nella sua casa di Saronno: fermata la nuora Si chiamava Romolo Baldo e aveva 86 anni l'uomo che è stato accoltellato a morte nella sua villetta di Saronno (Varese). Per l'omicidio è stata fermata la nuora 41enne, che viveva insieme al compagno nell'appartamento dell'anziano.

Immagine di repertorio

Si chiamava Romolo Baldo l'anziano che questo pomeriggio è stato accoltellato a morte nella sua villetta a Saronno, in provincia di Varese. L'uomo aveva 86 anni e viveva nella casa in via Pio XI, dove è stato trovato senza vita, insieme al figlio e alla nuora di 41 anni. Proprio su quest'ultima si stanno concentrando le indagini degli inquirenti: sarebbe stata lei a lanciare l'allarme questa mattina chiamando il marito, che a sua volta avrebbe avvertito i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari avrebbero trovato la donna con l'arma in mano.

Per questo motivo la 41enne è stata trasferita in caserma e arrestata con un provvedimento di fermo. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno, coordinate dal pm Roberto Bonfanti, della procura di Busto Arsizio, si sono concentrate fin dall'inizio sull'ipotesi di un delitto consumato in famiglia. Nella villetta sono intervenuti anche gli esperti della Scientifica e di medicina legale di Pavia, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

Gli investigatori hanno raccolto anche le testimonianze dei vicini di casa dell'anziano, che però questa mattina non si sarebbero accorti di nulla. Avrebbero capito che era successo qualcosa di grave solamente all'arrivo dell'ambulanza e dell'auto dei carabinieri. I conoscenti hanno descritto i Baldo come una famiglia normale di persone gentili, che non avevano mai avuto problemi con nessuno.