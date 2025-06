Anziano 86enne accoltellato a morte a Saronno, la nuora portata in caserma: l’avrebbero trovata con l’arma in mano

video suggerito

Immagine di repertorio

Gli inquirenti hanno portato in caserma la nuora di Romolo Baldo, l'86enne accoltellato a morte all'interno della sua villetta alla periferia di Saronno, in provincia di Varese. Al momento non risulterebbero esserci provvedimenti di fermo a suo carico ma, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata lei a segnalare per prima per la morte del suocero questa mattina. La donna, che viveva nella casa dell'anziano insieme al marito, avrebbe contattato il compagno, che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Al loro arrivo, i militari avrebbero trovato la donna con l'arma in mano.

Le indagini sull'omicidio e la pista del delitto in famiglia

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Saronno, coordinati dal procuratore di Busto Arsizio Roberto Bonfanti. Sul posto, una villetta a schiera in via Pio XI, anche la Scientifica e gli esperti di medicina legale di Pavia. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei vicini di casa, che però hanno riferito di non aver visto né sentito di nulla di strano e di essersi accorti dell'accaduto solo all'arrivo dell'ambulanza e dei carabinieri. Fin da subito le indagini degli inquirenti si sono concentrate sull'ipotesi di un delitto avvenuto in ambito familiare.

Chi era Romolo Baldo

Baldo viveva nella sua casa di Saronno insieme al figlio e alla nuora. La figlia abitava poco distante e veniva spesso a trovare il padre. Stando a quanto riferito da chi li conosceva, si sarebbe trattato di persone gentili, una famiglia normale che non aveva avuto litigi particolari con nessuno.