Cosa sappiamo delle multe mai consegnate ai residenti del quartiere Muggiano e degli avvisi attaccati con lo scotch

Sono 68 i residenti del quartiere Muggiano di Milano che hanno presentato un esposto segnalando di non aver ricevuto le multe e di essere diventati morosi. Come appreso da Fanpage.it, la polizia locale sta svolgendo vari accertamenti sulla questione.

Immagine di repertorio

Lo scorso ottobre 68 residenti del quartiere Muggiano di Milano hanno inviato un esposto al Comune di Milano e alla polizia locale in cui denunciano problemi con la ricezione di multe e ingiunzioni di pagamento. Nel documento si parla di lettere incastrate nelle fessure dei citofoni e avvisi attaccati con lo scotch. In questo modo, però, a volte la sanzione non viene pagata e così il cittadino risulta moroso a sua insaputa. Come appreso da Fanpage.it, la polizia locale ha iniziato a sentire i firmatari dell'esposto per comprendere meglio l'entità e la portata della questione, successivamente verrà ascoltata anche l'azienda che si occupa della consegna di questo tipo di posta, ovvero Sailpost.

Il problema di ricezione di multe e raccomandate

La vicenda che riguarda Muggiano, nella periferia est di Milano, è stata riportata da Il Giorno. Stando a quanto riportato, 68 residenti del quartiere che fa parte del Municipio 7 hanno denunciato con un esposto di avere problemi con il servizio di recapito di raccomandate e atti giudiziari, come le multe e le relative ingiunzioni di pagamento. Il documento è stato corredato di foto di avvisi attaccati con lo scotch ai citofoni e di buste delle lettere incastrate dove capita.

"I cittadini stanno subendo gravi danni e risultano morosi nei confronti del Comune", hanno dichiarato i portavoce dei 68 firmatari dell'esposto, "ora si trovano con un debito a loro carico insostenibile per l’accumularsi di atti di cui non erano a conoscenza e mai a loro pervenuti". La richiesta, rivolta alla polizia locale e al Comune di Milano, è quella di verificare il corretto operato dell'azienda, ma anche di dilazionare i pagamenti in quanto, sostengono, il ritardo non sarebbe imputabile a loro.

Le verifiche della polizia locale

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, l'esposto è arrivato sulla scrivania dell'assessora Gaia Romani in quanto delegata al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali. Tuttavia, non avendo nulla a che fare con l'assegnazione dell'appalto in questione e tantomeno con la consegna delle multe, ha rinviato tutto ancora alla polizia locale.

Come appreso ancora da Fanpage.it, la polizia locale ha già iniziato a sentire i 68 firmatari dell'esposto, compreso il loro portavoce. In questo modo, si potrà definire al meglio la portata della questione e accertare se ciascuno di loro abbia effettivamente avuto problemi con la ricezione delle sanzioni o delle ingiunzioni di pagamento. L'azienda che si è aggiudicata l'appalto, ovvero la Sailpost, si occupa di consegne in tutta Milano e, almeno per il momento, da nessun'altra zona della città sono arrivate segnalazioni così massicce di anomalie. Un suo rappresentate verrà comunque ascoltato dalla polizia locale.