Il bollettino di mercoledì novembre con i dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia. Secondo quanto riportato dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 7.633 nuovi contagi da Covid-19 su 38.100 tamponi effettuati. Il rapporto è pari al 20 per cento. Ieri il dato era di 8.448 positivi su 38.283 tamponi. Aumentano, e di molto, i decessi: da ieri sono stati registrati 182 morti (ieri erano 202). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono 19.850 i cittadini deceduti ufficialmente per Covid-19 nella sola Lombardia. In totale nella regione sono stati effettuati 3.644.914 tamponi da inizio pandemia.

I nuovi pazienti ricoverati e in terapia intensiva

Continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva. Con l'aumentare dei contagi aumentano infatti cresce anche la pressione sugli ospedali della rete regionale. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è salito di 172 unità, portando il totale a 8.323 (ieri erano 8.151), mentre 9 sono i nuovi pazienti assistiti in terapia intensiva, che raggiungono dunque la cifra di 903 unità. Cresce per fortuna in maniera considerevole anche il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 169.056: sono 11.935 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I dati delle province lombarde

Per quanto riguarda le province lombarde, nello specifico sono 2.565 i nuovi contagi di Coronavirus registrati in provincia di Milano. Sono 677 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 1.683 in quella di Varese che resta la più colpita dopo Milano, 351 in provincia di Brescia, 795 in quella di Como e 395 a Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 257 nuovi contagi, mentre sono 132 quelli a Lecco, 134 nella provincia di Lodi, 188 in quella di Cremona, 37 nella provincia di Sondrio e infine 239 a Mantova.

Fontana: Arrivati al plateau, ora inizia la discesa

In un intervento di stamattina, mercoledì 18 novembre, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato l'andamento dei contagi dichiarando che "siamo arrivati in cima al plateau, camminiamo in pianura e adesso inizierà la discesa". Come sostenuto dal governatore lombardo "oggi vediamo i risultati dell'ordinanza regionale del 22 ottobre", mentre "fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale". Fontana richiama comunque tutti alla massima cautela "per non dover poi vedere una ripartenza del virus".