La Regione Lombardia ha diramato i dati del bollettino di oggi, giovedì 15 ottobre, relativo all'emergenza da Coronavirus. Secondo quanto riportato, nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 2067 nuovi contagi da Covid-19 su 32.507 tamponi effettuati. Per quanto riguarda i decessi, da ieri sono stati registrati 27 morti (ieri erano 17). Da febbraio, stando ai dati ufficiali, sono deceduti 17.037 cittadini. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 2.411.663 tamponi da inizio pandemia.

I dati del bollettino della Lombardia: 81 nuovi ricoveri in ospedale

Con l'aumentare dei contagi aumentano anche i ricoveri in ospedale di pazienti che necessitano cure più approfondite. In un giorno il numero dei degenti è salito di 81 unità, portando il totale a 726. Cresce anche, seppure in misura minore, il numero dei ricoverati in terapia intensiva: da ieri sono aumentati di 8 i nuovi pazienti che hanno bisogno della ventilazione assistita per respirare meglio, per un totale di 72. Cresce significativamente anche il numero dei guariti, ora 84.624 (più 209 in 24 ore).

Gallera: Rapido aumento di contagi ma sistema sta reagendo

In un'intervista rilasciata al Corriere della sera, l'assessore alla Sanità Giulio Gallera ha spiegato che l'incremento dei contagi giornalieri da Coronavirus è rappresentato da "un'impennata molto veloce" a cui "il sistema sta reagendo poiché era pronto". Il numero uno al Welfare ha spiegato che in Lombardia sono stati raggiunti i "1.550 posti letto" in 18 ospedali-hub diversi. Il numero dei posti in terapia intensiva è stato incrementato di 150 unità mentre quello delle sub intensive è cresciuto di 400 nuovi letti.