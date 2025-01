video suggerito

Coppia sotterra diversi milioni di euro nel giardino di casa: i coniugi saranno presto liberi Sarà presto scarcerata la coppia che aveva sotterrato diversi milioni di euro nel giardino della propria abitazione a Gussago, comune che si trova in provincia di Brescia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Giuliano Rossini e Silvia Fornari

La coppia che aveva sotterrato diversi milioni di euro nel giardino della loro abitazione di Gussago, comune che si trova in provincia di Brescia, è stata condannata con rito abbreviato a quattro anni. A novembre 2022 si è scoperto che i due (Giuseppe Rossini e Silvia Fornari), che lavoravano come rottamai, avevano nascosto – tra il giardino e la mansarda del figlio – quindici milioni di euro. Erano stati arrestati e poi erano finiti a processo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, la loro sentenza è definitiva e potrebbero essere liberi già a maggio salvo che il loro avvocato non chieda la liberazione anticipata. Potrebbero quindi raggiungere i loro familiari che sono liberi dallo scorso novembre per revoca della misura cautelare. Erano infatti finiti in carcere il figlio della coppia e la sorella di Fornari: i due erano stati condannati a tre anni e dieci mesi.

Tutti sono stati accusati di un'associazione a delinquere che aveva l'obiettivo di commettere una frode milionaria che è stata quantificata in mezzo miliardo di fatture false e 93 milioni di tasse evase. I carabinieri e la Guardia di Finanza, grazie al supporto dei cash dog, hanno trovato le banconote per undici milioni nel giardino. In un sottotetto sono stati scovati un altro milione e seicentomila euro e nell'appartamento del figlio poco meno di due milioni.

La pubblico ministero Claudia Passalacqua ha sostenuto che si trattava di una montagna di nero che sarebbero stati accumulati in anni. La coppia aveva subito ammesso gli addebiti.