Genitori nascondono la droga nel letto contenitore dei figli: coppia arrestata a Milano

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato a Milano una coppia di genitori residenti nel quartiere Lambrate, 33 e 30 anni, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Avevano nascosto 374 grammi di hashish suddivisi in sette involucri nella cameretta dei bambini.

Avevano nascosto dosi di marijuana nella stanza dei due figli piccoli, all'interno del letto contenitore dei due piccoli. La Polizia di Stato di Milano ha così arrestato una coppia di genitori residenti a Milano, un cittadino venezuelano di 33 anni e una cittadina salvadoregna di 30 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il 33enne, che annovera numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio martedì 19 agosto i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di droga in zona, hanno infatti notato il 33enne mentre si allontanava da uno stabile in via Tolmezzo, guardandosi ripetutamente attorno, in direzione di via Plezzo. I poliziotti, insospettiti, lo hanno quindi seguito fin quando l’uomo, accortosi della loro presenza, ha tentato di scappare venendo intercettato in largo Gemito, dopo aver opposto resistenza agli agenti nel disperato tentativo di allontanarsi.

Presso il domicilio del 33enne in via Tolmezzo, dove era presente anche la compagna 30enne, i poliziotti, anche con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, hanno quindi trovato un borsone da palestra contenente 374 grammi di hashish suddivisi in sette involucri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto nella cameretta dei figli, all'interno del letto contenitore dove dormivano i piccoli.