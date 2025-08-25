Il contatore non funziona, ma l’energia elettrica arriva lo stesso in casa e senza controllo: due arresti
Un 47enne e un 21enne sono stati arrestati lo scorso 19 agosto dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Monza con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica in concorso tra loro. Stando a quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero manomesso il contatore generale e impiantato un allaccio abusivo con cui alimentavano il proprio appartamento senza controllo e senza alcuna misurazione. Nell'abitazione che condividevano, poi, sarebbero stati trovati hashish e duemila euro in contanti.
Gli accertamenti sono scattati proprio il 19 agosto in seguito a un controllo alla circolazione stradale. Il 47enne, di nazionalità egiziana, era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che avrebbe trovato a bordo dell'auto in cui viaggiava 50 grammi di hashish. I militari, a quel punto, hanno esteso la perquisizione anche nel suo domicilio a Monza, dove sarebbero stati trovati altri 35 grammi di hashish e duemila euro in contanti. Denaro che, secondo gli investigatori, proverrebbe da un'attività illecita connessa alla detenzione dello stupefacente. Sostanze e soldi sono stati posti sotto sequestro.
Durante la perquisizione dell'appartamento che il 47enne condivide con un 21enne tunisino (che sarebbe il proprietario dei 35 grammi di hashish), i carabinieri si sono imbattuti in alcune anomalie nell'impianto elettrico. Il contatore dell'abitazione non funzionava, ma l'energia elettrica c'era lo stesso e alimentava gli elettrodomestici. I militari hanno, quindi, richiesto l'intervento del personale tecnico specializzato del reparto antifrode della società che si occupa della distribuzione dell'energia.
Durante il sopralluogo sarebbe stata accertata una manomissione del contatore generale e la presenza di un allaccio abusivo che portava elettricità direttamente nell'appartamento del 47enne e del 21enne senza alcun controllo e bypassando il sistema di misurazione. Arrestati in flagranza per furto di energia elettrica in concorso, su disposizione del pm di turno alla Procura di Monza i due sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Monza. L'arresto è stato convalidato e dovranno rispondere anche di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.