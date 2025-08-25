Il contatore non funziona, ma l’energia elettrica arriva lo stesso in casa e senza controllo: due arresti

I carabinieri di Monza hanno arrestato un 47enne e un 21enne per furto di energia elettrica in concorso tra loro. I due, che condividono un appartamento, si sarebbero allacciati abusivamente al contatore generale del palazzo ottenendo energia senza controllo e bypassando il sistema di misurazione.

Un 47enne e un 21enne sono stati arrestati lo scorso 19 agosto dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Monza con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica in concorso tra loro. Stando a quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero manomesso il contatore generale e impiantato un allaccio abusivo con cui alimentavano il proprio appartamento senza controllo e senza alcuna misurazione. Nell'abitazione che condividevano, poi, sarebbero stati trovati hashish e duemila euro in contanti.

Gli accertamenti sono scattati proprio il 19 agosto in seguito a un controllo alla circolazione stradale. Il 47enne, di nazionalità egiziana, era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri che avrebbe trovato a bordo dell'auto in cui viaggiava 50 grammi di hashish. I militari, a quel punto, hanno esteso la perquisizione anche nel suo domicilio a Monza, dove sarebbero stati trovati altri 35 grammi di hashish e duemila euro in contanti. Denaro che, secondo gli investigatori, proverrebbe da un'attività illecita connessa alla detenzione dello stupefacente. Sostanze e soldi sono stati posti sotto sequestro.

Durante la perquisizione dell'appartamento che il 47enne condivide con un 21enne tunisino (che sarebbe il proprietario dei 35 grammi di hashish), i carabinieri si sono imbattuti in alcune anomalie nell'impianto elettrico. Il contatore dell'abitazione non funzionava, ma l'energia elettrica c'era lo stesso e alimentava gli elettrodomestici. I militari hanno, quindi, richiesto l'intervento del personale tecnico specializzato del reparto antifrode della società che si occupa della distribuzione dell'energia.

Leggi anche Nascondono droga nelle scatole di cibo per gatti e intestano i pagamenti a un finto negozio online: arrestati

Durante il sopralluogo sarebbe stata accertata una manomissione del contatore generale e la presenza di un allaccio abusivo che portava elettricità direttamente nell'appartamento del 47enne e del 21enne senza alcun controllo e bypassando il sistema di misurazione. Arrestati in flagranza per furto di energia elettrica in concorso, su disposizione del pm di turno alla Procura di Monza i due sono stati ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Monza. L'arresto è stato convalidato e dovranno rispondere anche di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.