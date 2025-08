Fermato con una pistola nello zaino in stazione Centrale a Milano: arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni è stato fermato per alcuni controlli alla stazione di Milano Centrale. Nascosta all’interno dello zaino i poliziotti hanno trovato una pistola che è poi risultata essere rubata. Il 34enne è stato arrestato per porto abusivo di armi e ricettazione.

Nel corso della serata di ieri, giovedì 31 luglio, un uomo di 34 anni è stato fermato per alcuni controlli della polizia alla stazione Centrale di Milano. Nascosta all'interno dello zaino gli agenti hanno trovato una pistola che è poi risultata essere rubata. Il 34enne è stato arrestato per porto abusivo di armi e ricettazione.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti risalirebbero a ieri sera quando, durante un controllo di routine della Polfer, gli agenti in servizio alla stazione avrebbero deciso di controllare due viaggiatori in procinto di prendere un treno regionale diretto a Bergamo.

Uno dei due viaggiatori, un pregiudicato italiano di 23 anni con precedenti per porto abusivo di armi, al momento del fermo, aveva con sé un cane di grossa taglia. Mentre veniva controllato dagli agenti, l'altro uomo che era con lui, il 34enne, ha cercato di scappare, salendo sul treno. È a quel punto che sarebbe iniziato un breve inseguimento al termine del quale i poliziotti sono riusciti a bloccare la partenza del convoglio e a fermare il 34enne. Una volta perquisito, è stata rinvenuta una pistola all'interno del suo zaino. L'arma è risultata essere stata rubata lo scorso luglio ad Arese, un comune a pochi chilometri dalla città di Milano.

Leggi anche Rubano un trolley sul treno in Stazione Centrale: dentro ci sono gioielli e orologi per un milione e mezzo di euro

L'uomo è stato arrestato per porto abusivo di armi e ricettazione, mentre il 23enne è stato denunciato dagli agenti per gli stessi reati e sanzionato amministrativamente perché trovato in possesso di 1,3 grammi di hashish.