Coppia di 90enni festeggia le nozze di titanio: la storia d’amore di Berto e Ghitì dura da 70 anni Alberto Manera e Margherita Tarzia sono conosciuti come Berto e Ghitì. Si sono sposati 70 anni fa a Lovere di San Giovanni, in provincia di Bergamo, e ora hanno 95 e 92 anni. Nelle valli bergamasche hanno avuto figli, nipoti e pronipoti e festeggiano oggi le nozze di titanio.

Il 10 ottobre di 70 anni fa Alberto Manera e Margherita Tarzia si sono sposati e da allora non si sono mai lasciati. Oggi la coppia, che vive in provincia di Bergamo, festeggia le nozze di titanio, lo scalino successivo delle nozze d'oro.

La vita insieme nelle valli bergamasche

Si chiamano Alberto Manera e Margherita Tarzia ma tutti li chiamano Berto e Ghitì. La loro storia, d'amore e di vita, è raccontata da l'Eco di Bergamo. Si sono sposati poco più che ventenni a Lovere di San Giovanni, nelle valli bergamasche. Oggi hanno rispettivamente 95 e 92 anni, e in quei luoghi stanno celebrando le nozze di titanio.

Hanno festeggiato in anticipo sabato sul monte Cala andando a pranzo insieme ai familiari. Berto e Ghitì hanno due figli, diversi nipoti e anche cinque pronipoti. Uno dei due figli, Giuseppe Manera, gestisce il santuario del monte con un'associazione e ha un punto di ristoro sul territorio.

La famiglia riunita per festeggiare

La famiglia è molto conosciuta in paese. Berto, che ha lavorato per tutta la vita all'Ilva di Lovere, è stato per anni anche volontario per la cura del territorio. Oggi si dedica alla famiglia e alla campagna: "È infaticabile – racconta il figlio a l'Eco di Bergamo – cura ogni giorno il suo orto e i suoi animali".

Anche la moglie Ghitì sembra un tipo che non sta mai fermo: "Quando chiediamo se hanno bisogno di qualcosa – spiega Giuseppe Manera – ci rispondono sempre che ci sarà tempo per aiutarli".