Convince una 13enne a incontrarsi a casa sua poi la aggredisce e palpeggia: a processo un 30enne A Pavia, il giudice per le indagini preliminari ha rinviato a giudizio un 30enne con l'accusata di violenza sessuale aggravata nei confronti di una minore di 13 anni.

A cura di Carlo Coi

Nella mattinata del 13 settembre, un 30enne residente a Pavia è stato rinviato a giudizio dal giudice, Pasquale Villani, con l'accusa di aver molestato una minore che all'epoca dei fatti aveva 13 anni. L'imputato è accusato di violenza sessuale aggravata. L'indagine è stata avviata dalla Procura di Pavia a seguito della denuncia effettuata dalla madre dell'adolescente. Il fatto si sarebbe verificato tra agosto e settembre del 2022, periodo nel quale la ragazza stava trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, a casa della zia, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, la minore sarebbe stata adescata nell'appartamento dell'imputato con l'inganno. Il 30enne le avrebbe chiesto di raggiungerlo per ottenere il contatto della cugina che gli sarebbe servito per questioni lavorative. Nell'abitazione però la ragazza sarebbe stata aggredita: l'uomo ha iniziato a palpeggiarla costringendola a subire atti sessuali contro il suo volere.

Le indagini e il processo

La 13enne dopo essersi divincolata si è rifugiata nell'appartamento della zia, a poche centinaia di metri dal luogo dell'agguato, raccontando l'abuso subito. La denuncia alle forze dell'ordine non è scattata in modo repentino, è prevalsa, almeno in un primo momento, la volontà di voler dimenticare il brutto episodio.

La madre della ragazza, venuta a conoscenza di quanto successo perché avvertita dai servizi sociali, ha presentato, alcuni mesi dopo, una querela. La vittima, come previsto in questi casi, è stata sentita dal magistrato e dagli agenti della questura di Pavia che hanno raccolto la testimonianza della ragazza e hanno ricostruito quanto successo nell'abitazione del 30enne, riscontrando la veridicità del racconto. La segnalazione in Procura è sancita con l’apertura di un fascicolo per violenza sessuale. L'indagato, qualche giorno fa, è stato rinviato a giudizio e sarà giudicato dal tribunale ordinario.