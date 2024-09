video suggerito

Tredicenne denuncia lo zio per violenza sessuale: “Mi ha stuprata trenta volte” Una ragazzina di tredici anni ha denunciato lo zio per violenza sessuale. Ha raccontato agli inquirenti di Mantova di aver subito trenta abusi sessuali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 20 settembre, si è svolta un'udienza preliminare davanti a un giudice di Mantova nei confronti di un uomo che è accusato di violenza sessuale su una minorenne. A denunciarlo è stata la nipote di tredici anni. Ieri è stata presentata richiesta di incidente probatorio per sentire le due testimoni: la ragazzina e una sua amica, alla quale avrebbe confidato lo stupro. L'imputato ha sempre negato tutte le accuse.

Agli inquirenti ha raccontato che, appena andato a vivere a casa della famiglia della ragazzina, si è preso a cuore il futuro della nipote: "Non mi piacevano le frequentazioni, forse non erano compagnie adatte a lei". I fatti contestati sarebbero avvenuti l'anno scorso. Nella denuncia, come riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, la giovane avrebbe raccontato di aver subito trenta abusi sessuali. Un incubo che ha costretto le forze dell'ordine ad approfondire. Da qui, l'inchiesta della Procura.

La difesa dell'uomo ha presentato la richiesta di incidente probatorio venerdì. Questa ha l'obiettivo di comprendere, prima di un eventuale rinvio a giudizio e processo, l'attendibilità della parte lesa e dell'amica. Le due ragazzine inoltre avrebbero litigato e si sarebbero picchiate. Il loro rapporto di amicizia si sarebbe infatti incrinato per motivi al momento sconosciuti e che potrebbero però non avere nulla a che fare con questo processo.