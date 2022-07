Controllore di Atm preso a pugni in faccia: aveva chiesto che venisse pagato il biglietto A Milano, un altro dipendente di Atm è stato aggredito da un passeggero: il controllore aveva chiesto al ragazzo di pagare il biglietto, lui per tutta risposta gli ha sferrato un pugno.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un dipendente dell'Azienda trasporti milanesi aggredito: l'ultimo episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 2 luglio alla stazione di Bonola. Stando alle ricostruzioni, sembrerebbe che l'uomo avesse chiesto semplicemente di pagare il biglietto prima di entrare in stazione. Il controllore è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di quattro giorni.

L'uomo aggredito da un passeggero che non aveva il biglietto

L'operatore, un uomo di trent'anni, aveva infatti bloccato un passeggero che stava passando dal cancello anti-panico. Il ragazzo non aveva il biglietto e, per questo motivo, il controllore gli ha chiesto di farlo. Per tutta risposta, ha ricevuto un pugno in pieno volto e si è poi dato alla fuga. Il dipendente è stato poi soccorso: i medici e i paramedici lo hanno trasferito in ospedale.

Il 20enne è stato fermato e indagato per lesioni

Il responsabile sarebbe invece un ragazzo di vent'anni: gli agenti della polmetro di Cadorna lo hanno fermato subito dopo. Il giovane dovrà rispondere delle accuse di lesioni. Solo alcuni giorni prima, il 24 giugno scorso, un altro dipendente Atm era stato aggredito nella stazione della metropolitana a San Donato. Il 35enne era stato massacrato di botte da quattro ragazzi.

Lo sciopero dei sindacati sul tema della sicurezza

Proprio per quell'episodio, gravissimo, i sindacati avevano deciso di proclamare uno sciopero per il giorno successivo. Venerdì infatti si è poi tenuta una manifestazione di due ore con l'obiettivo proprio di concentrare l'attenzione sul tema della sicurezza nelle stazioni delle metro e per tutti i dipendenti.