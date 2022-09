Conservavano 15 chili di pasta e pesce andati a male: multa salata per un bar-pizzeria Nel fine settimana i Carabinieri hanno effettuato diversi controlli nella zona di Cormano e hanno rinvenuto in un locale 15 chili di alimenti mal conservati. Scoperto anche un dipendente in nero.

A cura di Fabio Pellaco

Foto di repertorio

Conservavano alimenti scaduti all'interno di un bar-pizzeria di Cormano, comune dell'hinterland Nord di Milano. I Carabinieri hanno trovato e distrutto 15 chili di cibo, tra pesce e pasta fresca, che erano stoccati in modo non adeguato e sanzionato i proprietari.

I controlli dei Nas a Cormano

Quello trascorso è stato un fine settimana di controlli per i Carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano. L'operazione si è concentrata in modo capillare sulla zona di Cormano e ha interessato alcune attività commerciali che somministrano alimenti e bevande. Durante i controlli, i militari hanno rilevato diverse infrazioni.

La più eclatante è venuta alla luce nei locali di un bar-pizzeria dove sono stati rinvenuti 15 chili di alimenti non conformi alla vendita. Si tratta di diverse confezioni di pasta fresca e pesce surgelato che, secondo quanto riferito dai Carabinieri, sarebbero risultati scaduti o mal conservati. Tutta la merce è stata sequestrata per essere distrutta. Il titolare dell'attività è stato sanzionato con una multa di 2mila euro.

Scoperto anche un lavoratore in nero

Sempre a Cormano in seguito alle verifiche sulle posizioni di lavoro effettuate dai militari dell'Arma è stato possibile accertare la presenza di un dipendente in nero in un altro bar della zona. Gli accertamenti hanno scoperto che il lavoratore non era stato correttamente formato neanche sul tema della sicurezza sul luogo di lavoro. Anche in questo caso è scattata una sanzione per il titolare del locale, dell'importo di 7500 euro.

Durante tutto il fine settimana i Carabinieri hanno proseguito i controlli anche in luoghi aperti al pubblico, in particolare dove si riuniscono piccoli gruppi di giovani.