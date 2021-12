Conosce una ragazza online, lei si presenta a casa sua e lo rapina: disavventura per un 60enne di Como Un uomo di 60 anni è stato rapinato a Como da una ragazza conosciuta online, che ha agito con l’aiuto di tre complici. Il 60enne l’aveva invitata a casa per conoscersi meglio ed è caduto in trappola.

A cura di Francesco Loiacono

Pensava potesse essere amore, invece era una rapina. Disavventura per un uomo di 60 anni di Como, picchiato e rapinato da una ragazza conosciuta online con la complicità di altre tre persone, una donna e due uomini. La vicenda risale ad alcuni giorni fa, ai primi di dicembre: è stato allora che l'uomo, dopo aver conosciuto online una ragazza dell'Est Europa, l'ha invitata a prendersi un caffè a casa sua per approfondire la conoscenza. La ragazza ha accettato e si è presentata a casa dell'uomo assieme a un'amica, anche lei originaria dell'Est Europa.

Dopo qualche minuto però l'incontro ha preso una piega inaspettata: l'uomo si è infatti accorto che, mentre una delle ragazze parlava con lui e lo intratteneva, l'amica aveva iniziato a frugare all'interno dell'appartamento. Intuendo che potesse trattarsi di due malintenzionate ha invitato le due a uscire di casa accompagnandole alla porta. Una volta spalancato l'uscio, però, si è trovato di fronte ad altri due connazionali delle due ragazze: i due uomini hanno spinto dentro casa il 60enne, lo hanno picchiato e, mentre lui era a terra dolorante e scosso, hanno frugato nell'appartamento in cerca di denaro e oggetti preziosi. Alla fine i quattro sono scappati con un bottino quantificato in circa sei-settemila euro.

Per alcuni giorni l'uomo non ha sporto denuncia, vergognandosi probabilmente per essersi fidato ingenuamente di una ragazza appena conosciuta online ed essere caduto nella sua trappola. In seguito però si è convinto e si è rivolto ai carabinieri di Como, che hanno poi formalizzato la denuncia all'autorità giudiziaria. Al momento non c'è ancora traccia dei rapinatori: i segni della rapina, invece, il 60enne li porta sul proprio corpo. A seguito delle percosse è infatti stato medicato al pronto soccorso e poi dimesso con una prognosi di otto giorni.