Condannato per prostituzione minorile e pedopornografia l’ex direttore della radio cattolica di Crema Il giudice per udienza preliminare di Brescia ha condannato Renato Crotti a cinque anni e sei mesi di reclusione. L’uomo, al momento in carcere, è in attesa di giudizio anche per un altro processo in cui è accusato di associazione a delinquere.

A cura di Fabio Pellaco

Roberto Crotti

Prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico sono le accuse con cui Renato Crotti è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione. La sentenza è stata pronunciata dal giudice per udienza preliminare di Brescia, Angela Corvi, competente in materia di minori.

L'indagine sui fondi della Onlus

Crotti era un professionista molto conosciuto nel cremasco dopo essere stato direttore di Radio Antenna 5, l'emittente della diocesi di Crema. Era stato arrestato nell'ottobre 2021 in seguito a un'indagine sulla prostituzione minorile partita dopo che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Cremona aveva scoperto ulteriori elementi legati a un altro caso che vede indagato lo stesso Crotti.

Si tratta dell'inchiesta relativa alla sottrazione di quasi 300mila euro dai fondi della Onlus “Uniti per la provincia di Cremona” che aveva raccolto donazioni effettuate dagli stessi cittadini per venire incontro alle esigenze della comunità nel pieno dell'emergenza Covid. Crotti era di fatto l'ex gestore dell'ente benefico ed è ora indagato per associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e alla truffa.

Una fitta rete di contatti con minori

A insospettire gli inquirenti erano state alcune testimonianze che avevano affermato di aver ricevuto soldi non solo dalla Onlus, ma anche dallo stesso professionista per realizzare le proprie fantasie sessuali. Uno di questi testimoni, all'epoca dei fatti, era ancora minorenne.

Dai controlli effettuati sul telefonino di Crotti era poi emersa l'effettiva esistenza di una fitta rete di contatti, la maggior parte delle quali sedicenni. Le indagini hanno appurato che oltre allo scambio di materiale pornografico sarebbero avvenuti anche rapporti sessuali.

Al momento Crotti si trova in carcere e sta seguendo un percorso di recupero. Sulla sua posizione pesa ancora l'altro processo che lo vede imputato. Dopo la richiesta di patteggiamento avanzata dai suoi legali, la prossima udienza è fissata per il 10 novembre.