Condannato per maltrattamenti, torna ubriaco in tribunale e aggredisce un carabiniere: arrestato È tornato in tribunale ubriaco e ha sfogato la sua rabbia contro un carabiniere. Un 39enne è stato arrestato subito dopo essere stato condannato per aver maltrattato l’ex compagna. Andrà a processo anche per resistenza a pubblico ufficiale.

A cura di Fabio Pellaco

L’esterno del tribunale di Brescia

Un uomo di 39 anni è stato arrestato il 18 ottobre dopo aver aggredito un carabiniere in tribunale a Brescia. Nella stessa giornata si trovava all'interno del Palazzo di Giustizia per un'udienza del processo che lo vedeva imputato per maltrattamenti. Dopo essere stato allontanato è rientrato in tribunale ubriaco e si è scagliato contro un militare in servizio.

Aggredisce un carabiniere dopo la condanna

Nella giornata di martedì era stato condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per aver maltrattato l'ex compagna. Era infatti prevista la lettura della sentenza per il processo in cui compariva come imputato. Il 39enne si era mostrato molto agitato durante l'udienza e, una volta ascoltata la condanna, ha sfogato tutta la sua rabbia. Portato fuori dall'aula nel tentativo di calmarlo, ha aggredito uno dei carabinieri in servizio. Per lui sono così scattate le manette ai polsi.

Sarà processato anche per resistenza a pubblico ufficiale

Durante la mattinata era già stato accompagnato più volte fuori dal Palazzo di Giustizia per le sue ripetute intemperanze. In un'occasione aveva iniziato a colpire a pugni i muri del tribunale. Quando le forze dell'ordine lo hanno condotto alla porta, lui è salito in macchina e ha iniziato a girare per le strade del quartiere, senza allontanarsi.

Leggi anche Ha estorto denaro al titolare di un agriturismo: ex carabiniere condannato a 6 anni

Qualche ora più tardi è tornato in aula per ascoltare la sentenza, visibilmente ubriaco, e in quel momento è scattata l'aggressione. Ora, dopo la condanna per maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna, dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Colto in flagranza di reato, comparirà davanti al giudice per essere processato per direttissima. Nell'aggressione il carabiniere non ha riportato ferite, pertanto non si è reso necessario il ricorso alle cure mediche.