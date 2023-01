Condannato a oltre 4 anni per rapina il trapper Baby Gang È stato condannato a 4 anni e 10 mesi di reclusione il trapper 20enne Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, imputato in un procedimento per una serie di rapine nel Milanese.

Una condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione per rapina a mano armata, più della richiesta del pm (a 4 anni). Riguarda il trapper 20enne Baby Gang, al secolo Zaccaria Mouhib, imputato con rito abbreviato in un procedimento per una serie di rapine che ha coinvolto anche il rapper Neima Ezza (Amine Ez Zaaraoui, 20 anni), Samy Free (Samy Dhahri, 19 anni) e Eliado Tuci, 31 anni (condannato a 4 anni e 10 mesi). Per gli altri trapper, Neima Ezza e Samy Free, la prima udienza con rito ordinario è prevista per il 19 aprile.

Gli episodi contestati durante il processo sono quattro: tre casi avvenuti tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra nel maggio 2021, e l'ultimo a Vignate, nel Milanese, nel luglio 2021. Proprio per quest'ultima rapina è arrivata la condanna per Baby Gang.

La sparatoria in corso Como a Milano

Il trapper si trovava in carcere dallo scorso ottobre, quando insieme a Simba La Rue e altri 9 giovani era finito agli arresti per la rissa con sparatoria dello scorso luglio in corso Como. Risale alla notte fra il 2 e il 3 luglio scorso l'aggressione a colpi di arma da fuoco avvenuta in via in via di Tocqueville, davanti a una delle discoteche simbolo della movida milanese.

In quell'occasione due senegalesi (Alassane Pathe Mbaye e Mbaye Ndiaye, 28 anni) erano stati feriti alle gambe: a fronteggiarsi Baby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue (Mohamed Lamine Saida), contro la banda rivale di africani.

"Baby ha tirato fuori il ferro perché anche il tipo ha iniziato a sparare. Mentre Mario lo teneva, lui ha tirato fuori il ferro e ha iniziato a sparare, bam bam", le parole del manager di Baby Gang Chakib "Malippa" Mounir. "Però quando Zaccaria si ubriaca è un casino. Zaccaria non deve bere proprio. Infatti lui lo sa, lui non beve. Però quando vuole bere è un casino, e non puoi dirgli di no".