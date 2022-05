Baby Gang arrestato per rapina: chiesto il processo per il rapper La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per i rapper Baby Gang, Niema Ezza e Samy Free, e un 31enne albanese: l’accusa è di aver messo a segno una serie di rapine nel centro di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Arriva la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura per i rapper Baby Gang, Niema Ezza e Samy Free, e un 31enne albanese. Tutti sono imputati per una serie di rapine avvenute nel capoluogo lombardo. Il pubblico ministero contesta loro quattro episodi: tre casi avvenuti in una zona centrale della movida milanese, tra le Colonne di San Lorenzo e piazza Vetra nel maggio 2021, e l'ultimo a Vignate, nel Milanese, lo scorso luglio. L'inchiesta, condotta dai carabinieri di Pioltello e coordinata dal pubblico ministero Leonardo Lesti, è stata chiusa ad aprile e ora la Procura ha chiesto che si proceda con il rinvio a giudizio.

Baby Gang denunciato di nuovo il mese scorso

Solo il mese scorso il rapper Baby Gang è finito nuovamente nei guai quando è stato fermato da una volante per un normale controllo. I due hanno tentato, in un primo momento, di evitare l'auto in via Andrea Costa, vicino a piazzale Loreto a Milano. Poi sono scesi dal T-max e hanno iniziato ad aggredire, sia verbalmente che fisicamente, gli agenti. In seguito allo scontro, l'amico del rapper è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Baby Gang è riuscito, invece, a scappare. Per lui è scattata la denuncia. Gli agenti coinvolti sono stati medicati per le contusioni con una prognosi di sette giorni. Il rapper infatti si tornato libero poco dopo l'arresto: il suo avvocato Niccolò Vecchioni si era rivolto al Tribunale del Riesame chiedendo al scarcerazione dimostrando che gli elementi probatori a suo carico erano lacunosi. La revoca ai domiciliari era avvenuta anche per il rapper Neima Ezza e Samy Free.