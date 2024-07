video suggerito

Concorso Asst Lariana, bando online per 306 infermieri a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda Asst Lariana ha indetto un concorso per 306 posti da infermiere a tempo indeterminato. Il bando scade il 29 luglio 2024 e la domanda deve essere presentata esclusivamente online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

L'Azienda socio sanitaria territoriale Lariana ha indetto un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di 306 infermieri. Il bando scade il 29 luglio 2024 e offre posti nelle varie Asst territoriali: la Lariana, quella di Valle Olona, dei Sette Laghi e l'Ats dell'Insubria. Per poter partecipare basta essere in possesso di una laurea triennale in Infermieristica ed essere iscritti all'albo professionale. La domanda, invece, va presentata online sul sito di Asst Lariana.

Quali sono i posti disponibili e quanti sono riservati

I posti aperti a tempo indeterminato sono in tutto 306 e sono suddivisi tra le varie Asst del territorio. Cento andranno a lavorare per Asst Lariana, che comprende gli ospedali Sant'Anna di Como, Sant'Antonio Abate di Cantù, Erba-Renaldi e Felice Villa di Mariano Comense. Altri 100 per Asst Valle Olona, quindi per gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo, e altrettanti per Asst Sette Laghi (ospedale di Circolo e Filippo Del Ponte di Varese, di Cuasso al Monte, Galmarini di Tradate, Casa Pia Luvini di Cittiglio, Luini Confalonieri di Luino e Ondoli di Angera. Infine, gli ultimi 6 andranno all'Ats dell'Insubria.

Ogni 100 posti, 30 sono riservati per i volontari delle forze armate (in Ats dell'Insubria sono due). Nel caso in cui si dovesse verificare una carenza di riservatari, i posti che non sono stati assegnati andranno ai non riservatari nelle graduatorie. Il bando specifica che viene applicata anche la riserva per particolari categorie di cittadini, iscritti presso gli uffici competenti e in stato di disoccupazione.

Requisiti d'ammissione: laurea triennale e iscrizione all'albo

Per poter presentare domanda è necessario che il candidato abbia cittadinanza italiana, o comunque in uno dei Paesi europei. Prima dell'assunzione, il medico competente della sua futura Asst di appartenenza dovrà verificare l'idoneità fisica al servizio. Infine, il candidato deve godere dei diritti civili e politici e non avere condanne penali, o procedimenti penali pendenti.

Requisito indispensabile è il conseguimento di una laurea triennale in Infermeria, oppure di una laurea di Primo livello in Infermieristica. È accettato anche il diploma universitario di infermiere o quelli conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario. È richiesta anche l'iscrizione all'albo professionale.

Come compilare la domanda e dove inviarla

Come detto, la domanda di ammissione deve essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica. Chi vuole partecipare al concorso, deve quindi obbligatoriamente iscriversi online attraverso il sito di Asst Lariana. Questo si può fare entro le 23:59 del 29 luglio 2024, data di scadenza del bando.

Come prepararsi per il concorso e quali sono le prove

Le prove d'esame sono in tutto tre: una scritta, una pratica e un orale. In base ai vari punteggi ottenuti, verrà stilata una graduatoria in base alla quale si assegneranno i 306 posti indicati nel bando.

La prova scritta può essere un tema o una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla, pensati in base agli argomenti scelti dalla Commissione su materie attinenti all'ambito infermieristico. Questa sarà effettuata mercoledì 31 luglio 2024 insieme alla prova pratica, che consiste nell'esecuzione di tecniche specifiche. Infine, la prova orale si farà con quesiti su materie attinenti all'ambito infermieristico, su elementi di informatica e sulla veridica della conoscenza a livello iniziale della lingua inglese. I colloqui inizieranno lunedì 9 settembre 2024 preso l'Asst Lariana a San Fermo della Battaglia.

I 100 punti che saranno attribuiti dalla Commissione ai candidati saranno ripartiti: 30 per i titoli e 70 per le prove d'esame. In particolare:

titoli di carriera: 15 punti

titoli accademici e di studio: 2 punti

pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti

curriculum formativo e professionale: 10 punti

Per quanto riguarda le prove d'esame:

prova scritta: 30 punti

prova pratica: 20 punti

prova orale: 20 punti