Concerto di Elton John a Milano, vietata la vendita di superalcolici nei pressi di San Siro Vietata la vendita di bevande superalcoliche nei pressi di San Siro in vista del concerto di domani di Elton John. I provvedimenti del Prefetto.

È tutto pronto per l'ultimo concerto italiano di Elton John. L'eclettico artista britannico salirà domani sul palco dello stadio di San Siro per quella che è stata annunciata come l'ultima data della carriera nel Belpaese. Il live, in sold out da mesi, porterà circa 80.000 persone a seguire le ultime due ore dal vivo di uno dei massimi esponenti della canzone d'Oltremanica. Per consentire una maggiore facilità nella gestione dell'ordine pubblico, il Prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto alcune limitazioni.

Divieto di vendita di superalcolici intorno allo stadio per il concerto di Elton John

Come riportato da MilanoToday, il numero uno della Prefettura milanese ha adottato alcuni provvedimenti che riguardano limitazioni di vendita di bevande superalcoliche nei pressi dell'impianto. Nella fattispecie, sarà vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa sia ambulante. Vietata poi anche la vendita ad asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Le vie interessate dal provvedimento e gli orari

Il divieto resterà in vigore dalle 9 di domani, sabato 4 giugno, alle 3 del mattino di dopodomani, domenica 5 giugno. Concessa, tuttavia, la vendita delle medesime bevande in ristoranti e bar durante il servizio al tavolo. Il provvedimento interesserà le strade subito vicine allo stadio di San Siro, da piazzale Lotto a viale Caprilli fino a piazza dello Sport. Interessante dai divieti anche via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede e via Ippodromo.