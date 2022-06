Stop ai “paninari” fuori dai concerti a San Siro e all’Ippodromo, l’ordinanza del Comune di Milano Niente più paninari, “luridi” e baracchini fuori da San Siro, dall’Ippodromo vicino e da La Maura per tutto il periodo estivo in occasione delle manifestazioni sportive e dei concerti.

Niente più paninari, "luridi" e baracchini fuori da San Siro, dall'Ippodromo vicino e da La Maura per tutto il periodo estivo in occasione delle manifestazioni sportive e dei concerti. Lo ha stabilito un'ordinanza del Comune di Milano firmata dalla vice sindaco Anna Scavuzzo lo scorso 15 giugno che vieta, di fatto, il "commercio itinerante su area pubblica in ogni forma e dimensione" anche fuori dall'ex Palalido, ora Allianz Cloud. Il divieto resta in vigore dalle 7 del giorno dell'evento alle 6 della mattina successiva.

La medesima iniziativa vieterà anche la presenza di baracchini che vendono magliette e gadget, oltre che i truck con salamelle. La decisione è stata presa per gestire in modo migliore l'ordine pubblico e sarà in vigore già da stasera, domenica 19 giugno, in occasione del concerto a San Siro di Marco Mengoni fino a quello di Ultimo del 24 luglio prossimo. Vietata poi anche la vendita di superalcolici in zona stadio dalle 9 alle 3 del mattino seguente, ad esclusione di bar e ristoranti che potranno servirli solo al tavolo. Non potranno al contrario essere vendute bottiglie in vetro e lattine da asporto.

Solitamente, tali misure vengono adottate di concerto in concerto. Nessuna variazione per le regole già in vigore, come il divieto di introduzione di bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse con il tappo all'interno dello stadio Meazza. Vietati anche fuochi d'artificio e spray.