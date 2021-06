"La squadra è pronta al 90 per cento, ho incontrato tre persone che mi hanno confermato che ci stanno. Li ho avvisati che a fare il sindaco si guadagna poco e ti indagano molto". Così Matteo Salvini prima dell'ennesimo incontro di coalizione del centrodestra per decidere il candidato a sindaco per le elezioni Comunali di Milano di quest'anno da cui verrà escluso definitivamente il nome di Maurizio Lupi.

Salvini: Lupi mai preso in considerazione

Questo perché il leader della Lega ha ribadito una linea generale, quella secondo cui non si vorrebbe eleggere un parlamentare in carica: "Visto che abbiamo deciso così, il problema non si pone. La partita su di lui non è stata mai aperta", ha sentenziato Salvini, bocciando il candidato proposto da Silvio Berlusconi (che a sua volta ha bocciato tutti i nomi proposti da Lega e Fratelli d'Italia). Niente da fare, pare, per Vittorio Feltri, che ha commentato l'indiscrezione su una sua eventuale candidatura in un'intervista a Fanpage.it dicendo: "Se il centrodestra pensa a me significa che sta raschiando il fondo del barile".

Atteso il parere di Berlusconi

Lascia ancora una porta aperta, invece, a Gabriele Albertini. L'ex sindaco di Milano si è ritirato dalla corsa a Palazzo Marino per "problemi personali", rendendosi ugualmente disponibile a fare il vice. Per questo, Salvini, che l'ha fortemente spinto nelle settimane passate, coglie la palla al balzo dichiarando che "se lui volesse far parte della squadra magari come vice sarebbe un perno fondamentale". Idee più o meno chiare anche sulla campagna elettorale: "La faremo quartiere per quartiere. Da Baggio a San Siro, mica come Sala che si ferma in Galleria e in piazza Duomo". E proprio sull'attuale primo cittadino, ricandidato dal centrosinistra, dice, chiosando: "Un sindaco uscente gradito normalmente ha il 60 per cento non il 42 che gli danno i sondaggi". Nel pomeriggio è atteso l'intervento di Berlusconi per capire se il leader di Forza Italia darà il suo placet alla squadra annunciata da Salvini.