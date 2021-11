Como: fingeva di vaccinare i pazienti contro il Covid, denunciata dottoressa Una dottoressa che lavorava all’hub vaccinale di Laurate Caccivio in provincia di Como è stata denunciata perché avrebbe finto di somministrare le dosi di vaccino a pazienti da lei seguiti per far ottenere loro il green pass. Il tutto sarebbe partito da una segnalazione di una dipendente del centro vaccinale che avrebbe visto la dottoressa svuotare il contenuto reale della fiale in alcuni batuffoli di cotone.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Una dottoressa che lavorava all'hub di Lurate Caccivio, in provincia di Como, è stata denunciata alla Procura della Repubblica perché avrebbe finto di vaccinare alcuni pazienti senza iniettare loro per davvero il vaccino anti-Covid, facendoli risultare immunizzati per far ottenere loro il Green pass. Il tutto sarebbe partito, secondo quanto riportato Ansa, dalla cooperativa di medici che aveva in gestione l'hub e la somministrazione dei sieri contro il Coronavirus. Da quanto appreso, la dottoressa, estranea alla cooperativa, si sarebbe proposta di somministrare le dosi di vaccino a un gruppo di pazienti fragili da lei seguiti, provenienti da diversi territori della Lombardia.

Le somministrazioni simulate per far ottenere il green pass

Secondo le prime ricostruzioni quindi le somministrazioni sarebbero state fintamente effettuate per far ottenere il certificato verde. L’esposto sarebbe scattato per la precisione venerdì mattina quando un’impiegata che lavora all’accettazione avrebbe notato che la dottoressa denunciata al posto di iniettare i sieri nel braccio dei pazienti avrebbe riversato il contenuto della siringa in alcuni batuffoli di cotone. A quel punto è stato avvisato il legale rappresentante del gruppo Medici Insubria che ha per conto dell’Ats locale il compito di gestire l'hub vaccinale. Il medico, secondo quanto riportato dall'Agi, a quel punto avrebbe bloccato la donna, e si sarebbe proposto di effettuare lui le vaccinazioni. I pazienti che dovevano ancora ricevere la dose che erano in attesa si sarebebro quindi rifiutati e avrebbero lasciato il centro vaccinale.