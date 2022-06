Come viaggiare gratis in metro a Milano: l’iniziativa Visa per sabato 11 giugno 2022 Sabato 11 giugno in occasione del Fuorisalone l’iniziativa è rivolta ai possessori della carta Visa che potranno viaggiare gratis per tutta la giornata.

A cura di Giorgia Venturini

Metro gratis a Milano in occasione del Fuorisalone. L'iniziativa è rivolta ai possessori della carta Visa che potranno viaggiare gratis per tutta la giornata di sabato 11 giugno 2022. Oltre alle metro sono coinvolte anche le linee 56, 70 e 73. E ancora: per l'occasione nel weekend le metropolitane funzioneranno fino a oltre mezzanotte. I treni viaggeranno fino alle 2 di notte. Ad annunciarlo è stato il manager di Visa in Italia Stefano Stoppani: "Riteniamo che la tecnologia contactless migliori l'esperienza di viaggio, dal momento che facilita l'accesso ai servizi di trasporto pubblico per tutti, sia cittadini che turisti. Con questa iniziativa, lanciata in concomitanza con l’ultimo weekend del Salone del mobile, appuntamento che attira milioni di visitatori da tutto il mondo, vogliamo mostrare a tutti quanto sia facile usare una carta di pagamento contactless per accedere ai servizi di mobilità. Questa tecnologia aiuta inoltre le amministrazioni a pianificare meglio il trasporto pubblico in base ai flussi e all’utilizzo da parte dei cittadini". Non si tratta della prima volta che alcune società offrono viaggi gratis sui mezzi di Milano. Questa volta l'iniziativa è di Visa.

Ecco come prendere la metro gratis a Milano oggi 11 giugno 2022: