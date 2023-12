Come sta Piercarlo Vignali, il calciatore 25enne accoltellato alla gola nella notte di Natale A Graffignana (Lodi) nella notte della Vigilia di Natale un 25enne è stato ferito alla gola con un coltello. Il giovane, Piercarlo Vignali, è stato subito operato a Pavia dove è arrivato in condizioni gravissime. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Piercarlo Vignali (foto da Asd Graffignana – Facebook)

Piercarlo Vignali è stato accoltellato tra l'orecchio e la gola nella notte della Vigilia di Natale all'esterno di un locale di Graffignana, in provincia di Lodi. Il 25enne è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. In un primo momento le sue condizioni sono apparse gravissime, per questo motivo è stato subito operato. Il quadro clinico del giovane calciatore, che gioca nell'Asd Graffignana, è andato progressivamente migliorando nella giornata del 25 dicembre e ora Vignali non è più in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'aggressione

I carabinieri della Compagnia di Lodi, arrivati in via Milano a Graffignana appena lanciato l'allarme, hanno ricostruito nella giornata di Natale quanto accaduto la notte precedente. Vignali si trovava in un locale di Graffignana insieme ad alcuni amici. Ad un certo punto, intorno alle 3:30, è scoppiata una discussione per motivi giudicati futili dai militari con un altro cliente in evidente stato di alterazione da alcol.

Quell'uomo all'improvviso ha estratto un coltello e ha colpito Vignali tra l'orecchio e la gola. Anche un amico del 25enne è stato ferito nel tentativo di difenderlo. L'aggressore, identificato in un giovane di origini nordafricane già noto alle forze dell'ordine e residente a Borghetto Lodigiano, è stato fermato dai carabinieri. Con sé aveva ancora l'arma da taglio, con una lama lunga almeno 10 centimetri, che aveva usato per colpire Vignali.

Le condizioni dei due feriti

Il giovane calciatore dell'Asd Graffignana è stato, invece, trasportato in codice rosso al San Matteo di Pavia. Subito operato, le sue condizioni sono progressivamente migliorate durante la giornata del 25 dicembre. I sanitari hanno soccorso anche un 32enne rimasto ferito nel tentativo di difendere Vignali e lo hanno portato in codice giallo all'ospedale di Lodi.