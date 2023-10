Come sta la 66enne accoltellata dal figlio Matteo Lombardini mentre cercava di difendere suo marito Mariangela Stella è stata ferita da suo figlio Matteo Lombardini la sera di sabato 28 ottobre. La 66enne stava cercando di sottrarre suo marito Giuseppe dalla furia del 35enne. Operata, le sue condizioni sono ancora gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Sono ancora gravi le condizioni di Mariangela Stella, ma non sarebbe in pericolo di vita. La 66enne sarebbe stata ferita da suo figlio, Matteo Lombardini, mentre tentava di difendere suo marito Giuseppe dalla furia del 35enne nella loro casa di via Rossini nella frazione Viana di Nembro (in provincia di Bergamo). Trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII, è stata sottoposta a un'operazione e la prognosi è ancora riservata.

La prima aggressione 12 anni fa

Le difficoltà che la famiglia Lombardini stava vivendo da diversi anni erano conosciute da tutti in paese. Dodici anni fa Matteo aveva aggredito il padre al termine di una lite, ferendolo con una coltellata. L'uomo aveva presentato denuncia per quanto accaduto, ma poi aveva deciso di ritirarla.

Dopo quell'episodio, il ragazzo era andato in terapia. Sembrava che negli ultimi anni le condizioni di salute di Matteo stessero migliorando, anche grazie al lavoro che aveva trovato in una cooperativa.

L'omicidio di Giuseppe Lombardini

Sabato 28 ottobre, però, intorno alle 19:50 l'inquilino al secondo piano della palazzina in via Rossini ha sentito dall'appartamento sopra cadere qualcosa di pesante e grida di donna. Così, ha deciso di andare a controllare. Ha trovato la porta di casa Lombardini non chiusa a chiave, quindi l'ha aperta scoprendo sul pavimento il corpo già senza vita di Giuseppe.

Nel corridoio c'era Mariangela che chiedeva aiuto e Matteo poco distante in piedi. Così, ha chiamato i soccorsi e poco dopo sono arrivate le ambulanza che hanno portato la 66enne all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, mentre i carabinieri hanno arrestato il 35enne con l'accusa di omicidio volontario e tentato omicidio.