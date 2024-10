video suggerito

Come sta il ragazzo di 19 anni intervenuto a difendere la madre dal compagno e ferito da un colpo di pistola Il 19enne ferito da un colpo di pistola dal suo patrigno è fuori pericolo, resta però in terapia intensiva: era intervenuto a soccorrere la madre presa a schiaffi dal compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Si trova ancora in ospedale ma sarebbe fuori pericolo il 19enne, di origini ucraine, ferito da un colpo di pistola dal suo patrigno. Il giovane era intervenuto per difendere la madre che stava subendo la violenza del compagno. Il proiettile lo ha centrato al collo, fortunatamente la corsa in ospedale e l'operazione lo hanno salvato. In manette è finito un camionista di 45 anni originario dell'Albania.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, i fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica in un'abitazione di via XXV aprile a Novate, nel Milanese. Qui abitano una donna di 39 anni con il suo compagno e la loro figlia di 6 anni. Con loro anche i due figli della donna avuti da una precedente relazione: ovvero due fratelli di 19 e di 15 anni, che sono arrivati in Itali dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Dai primi accertamenti risulterebbe che il rapporto tra il 19enne e il patrigno è stato difficile fin dall'inizio e aveva già portato a precedenti scontri. Poi la tragedia la notte tra sabato e domenica.

Il 45enne avrebbe iniziato a discutere con la compagna fino a colpirla con uno schiaffo. Le grida della donna avrebbero svegliato i figli più piccoli che hanno poi chiesto aiuto al fratello maggiore che stava rientrando in casa dopo una serata con gli amici. Tra il 45enne e il 19enne sarebbe scoppiata una violenta lite finita con il patrigno che ha estratto l'arma e ha rincorso il giovane sulle scale. Ha sparato un colpo che ha preso il giovane tra la gola e clavicola: è stato subito trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Si trova ancora in terapia intensiva, ma è fuori pericolo.

Leggi anche Picchia la compagna nel Milanese e spara al figlio intervenuto per difendere la madre: gravissimo 19enne

Intanto per il 45enne sono scattate le manette. I carabinieri giunti sul posto hanno scoperto che la pistola usata dal 45enne risultava rubata. Per lui sono scattate le manette: dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione.