Come sta Benedetta, la bambina di due anni investita per errore dalla madre La piccola si è rotta una spalla e riporta alcune contusioni, ma sta bene. Sono durate ben due ore le operazioni di soccorso per liberarla dal peso dell’automobile che l’aveva investita.

I vigili del fuoco durante le lunghe operazioni di soccorso

Le stava correndo incontro a braccia spalancate, felice di veder tornare la mamma dopo una lunga giornata di lavoro. Poi l'impatto con il retro dell'automobile in retromarcia. La piccola Benedetta è salva per miracolo. O meglio per la prontezza di riflessi della mamma, che si è fermata giusto in tempo: sarebbero bastati ancora pochi centimetri e molto probabilmente l'avrebbe uccisa.

La vicenda

Benedetta, due anni, stava giocando in compagnia della sorella maggiore nel cortile di una casa di corte del centro di Verderio (Lecco): si trovava dai nonni in attesa che la madre, 43 anni, tornasse a prendere le bambine dopo il lavoro. Così quando ha visto la macchina della mamma, una Lancia Ypsilon rossa, spuntare dal cancello, il cuore le è esploso di gioia. Benedetta ha iniziato a correre all'impazzata, finché non si è schiantata contro l'automobile: è stata sbalzata a terra ed è rimasta incastrata, tra il pianale dell'utilitaria e il selciato del cortile. Ad accorgersi di quanto sta accadendo è stata una vicina di passaggio, che ha gridato talmente forte da attirare l'attenzione della conducente e dei nonni che stavano preparando la cena in casa.

Le manovre di soccorso

Immediato l'intervento dei soccorsi: i vigili del fuoco di Merate hanno prima stabilizzato l'auto per evitare che si muovesse e schiacciasse la bimba, poi l'hanno sollevata con molta cautela con pistoni idraulici e cuscini ad aria compressa. Le manovre di salvataggio sono durate un paio d'ore. Dopo le prime cure, poi, la piccola è stata trasferita con l'eliosoccorso di Como all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Benedetta si è rotta una spalla, ha riportato alcuni lividi e ha qualche graffio su gambe e braccia, ma è serena e non corre alcun pericolo.