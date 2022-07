Come è morto il tredicenne nel canale Villoresi a Parabiago: fatale una sfida con i fratelli La sfida con i fratelli: oltrepassare a nuoto, sott’acqua, la chiusa del canale Villoresi. In quel punto però la pressione dei mulinelli è fortissima, e l’ha inchiodato sul fondale per oltre dieci minuti.

Una prova di coraggio tra adolescenti. Rituali di passaggio verso l'età adulta, che sembrano obbligatori. Troppo spesso però queste dimostrazioni di spirito all'età adulta non fanno arrivare: è quello che è successo al tredicenne annegato ieri nelle acque del canale Villoresi, a Parabiago (Milano), tuffatosi nel fiumiciattolo per affrontare una sfida.

La sfida sott'acqua

In cosa consisteva questa sfida, lanciata dai fratelli del ragazzino? Nell'oltrepassare a nuoto, sott'acqua, la chiusa e così passare dal canale secondario a quello principale, ovvero il Villoresi. Ma la pressione dei mulinelli in quel punto è stata troppo forte, e l'ha inchiodato sul fondale senza concedergli scampo. Il ragazzino è rimasto così per dieci minuti senza respirare, e quando sono arrivati i soccorsi era troppo tardi.

In condizioni gravissime

Quando è stato ripescato dalle acque, il tredicenne è apparso immediatamente in condizioni disperate: fatali i dieci minuti senza ossigeno, stritolato nella chiusa del canale Villoresi. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, attraverso le manovre di rianimazione sul posto e il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Circolo di Varese, non c' è stato nulla da fare. Il ragazzino è morto sabato sera intorno alle 21.

Leggi anche Si tuffa in un canale e va in difficoltà, Cristian muore davanti al padre mentre cerca di salvarlo

L'altra tragedia

Per lo stesso motivo, nello stesso ospedale e nelle stesse ore, se ne andava anche un altro ragazzo. Un quindicenne, nato a Varese e residente a Sangiano, risucchiato pochi giorni prima dalle gelide acque del lago Maggiore ad Arolo (Leggiuno). Ripescato in arresto cardiaco, è morto a poco tempo di distanza dal tredicenne di Parabiago.