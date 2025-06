video suggerito

Colpisce un 24enne con un bastone nel Milanese e gli ruba un portafoglio con 40 euro: 28enne arrestato Un 28enne è stato arrestato per rapina aggravata a Pero (Milano). Il giovane avrebbe minacciato e colpito un 24enne per rubargli il portafoglio con 40 euro dentro.

A cura di Enrico Spaccini

Un 28enne è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, dalla polizia di Stato per una rapina avvenuta nel centro cittadino di Pero (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Rho, il giovane avrebbe aggredito con un bastone un altro ragazzo con l'intento di rubargli il portafoglio. Il bottino totale sarebbe stato di circa 40 euro.

Come riportato da MilanoToday, l'aggressione ha avuto luogo in piazza Unità d'Italia a Pero intorno alle 17:15 del 31 maggio. Un 28enne, di nazionalità egiziana, avrebbe minacciato un 24enne, italiano, brandendo un bastone. Colpendo la sua vittima con quell'arma, il giovane sarebbe riuscito a farsi consegnare il portafoglio, all'interno del quale erano custoditi appena 40 euro.

Nel giro di qualche minuto sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante del Commissariato di Rho. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 28enne e a trarlo in arresto con l'accusa di rapina aggravata. La vittima del colpo, invece, non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi. Il 24enne, infatti, avrebbe deciso di non fare ricorso alle cure mediche in pronto soccorso e ha rifiutato il trasporto in ospedale che gli era stato suggerito dalle forze dell'ordine.