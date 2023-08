Colpisce la compagna con calci e pugni, poi beve il detersivo: denunciato un 35enne Un 35enne è stato denunciato per lesioni gravi e atti persecutori nei confronti della compagna. L’uomo l’avrebbe picchiata e poi avrebbe bevuto il detersivo.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo ha picchiato con calci e pugni la sua compagna e ha poi bevuto il detersivo, probabilmente cercando di togliersi la vita. È accaduto a Landriano, in provincia di Pavia. La donna, di 32 anni, è stata portata al Policlinico San Matteo di Pavia. Lì è stata visitata dal personale medico, che ha potuto constatare l'entità non grave delle ferite riportate. È stata giudicata guaribile in 45 giorni.

Per quanto riguarda l'aggressore, un 35enne, al momento si trova ricoverato in ospedale. Nonostante il detersivo ingerito, le sue condizioni non sono preoccupanti. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della Compagnia di Pavia e dovrà rispondere delle accuse di lesioni gravi e atti persecutori.