Colpisce il box del bagno chimico e lo ribalta, ma dentro c'era una persona: indagano i carabinieri I carabinieri sono sulle tracce del ragazzo che un paio di settimane fa a Muggiò (Monza) ha ribaltato un bagno chimico con un colpo. All'interno del box, infatti, c'era una persona finita a terra e rimasta incastrata.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo che si trovava all'interno di un bagno chimico di Muggiò (in provincia di Monza e Brianza) dopo aver sentito un botto è finito a terra con tutto il box e una gamba incastrata. È successo un paio di settimane fa a un dipendente dell'azienda di trasporto pubblico locale il quale, dopo essersi fatto visitare in ospedale, ha sporto denuncia ai carabinieri. Quando è riuscito a uscire dal bagno, infatti, si è ritrovato di fronte un ragazzo con un cane che gli avrebbe detto: "Non sapevo che c'era qualcuno dentro".

Come ha raccontato la vittima dell'incidente ai carabinieri, qualcuno avrebbe dato un colpo al box del sanitario posizionato all'incrocio tra via Italia e via Robecchi, al capolinea degli autobus che arrivano da Cologno Monzese, danneggiandolo e facendolo finire a terra. Al suo interno, però, c'era appunto il conducente di autobus che, spaventato per quanto appena accaduto, si è ritrovato con una gamba sotto il bagno chimico.

Nonostante il dolore, l'uomo è riuscito ad abbandonare il bagno. Davanti a lui, scrive MilanoToday, c'era un ragazzo con il suo cane. Il giovane sconosciuto si sarebbe scusato, aggiungendo di non sapere che nel bagno in quel momento ci fosse qualcuno. Senza fornire le sue generalità, si sarebbe allontanato e ora i carabinieri hanno iniziato le indagini per rintracciarlo.

Il conducente del trasporto pubblico ha, poi, chiamato i soccorsi. Il personale sanitario arrivato sul posto ha deciso di trasportarlo con l'ambulanza fino al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Dopo essere stato visitato dai medici, che gli hanno riscontrato una contusione a una coscia, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.