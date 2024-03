Viene investito da un pirata della strada e poi travolto da un altro automobilista: è gravissimo Un uomo di 48 anni a Castel Mella, in provincia di Brescia, è stato travolto da un’auto pirata: rimasto a terra ferito è stato di nuovo investito da un altro automobilista che però si è fermato subito a soccorrerlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Incidente nella serata di ieri venerdì primo marzo a Castel Mella, in provincia di Brescia. Qui, in via Quinzano, un uomo di 48 anni stava attraversando la strada dopo aver terminato la sua giornata al lavoro quando un mezzo lo ha investito mentre stava facendo manovra per entrare nella stazione di servizio. L'autista del mezzo non si è fermato a prestare soccorso ed fuggito via.

Sfortunatamente il 48enne che era a terra ferito è stato investito da un altro automobilista che in questo caso però si è fermato subito ad aiutare l'uomo. Subito sono stati allertati i sanitari del 118: in pochi minuti sono arrivati sul posto e il 48enne è stato portato d'urgenza al Civile di Brescia dove si trovava ricoverato nel reperto di rianimazione, in prognosi riservata. Intanto sul luogo dell'incidente sono arrivati anche gli agenti della Polstrada che hanno raccolto la testimonianza delle persone che hanno assistito al doppio investimento.

Gli agenti si sono messi alla ricerca del pirata della strada: fondamentale per risalire alla sua identità saranno le telecamere di video sorveglianza della zona.