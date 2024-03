Violento scontro tra un furgone e un camion: un conducente è stato estratto dalle lamiere Incidente stradale a Muggiò (Monza e Brianza): un furgone si è scontrato con un camion. Una persona è stata estratta dalle lamiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, lunedì 11 marzo, si è verificato un incidente stradale a Muggiò, un comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Un furgone si è scontrato con un camion. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite.

Estratto un ferito dalle lamiere

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici a bordo di due ambulanze e un'automedica. L'intervento è avvenuto alle 12.05. Gli operatori sono stati aiutati dai vigili del fuoco: questi ultimi infatti hanno dovuto estrarre uno dei feriti dalle lamiere.

Interrotta la circolazione per svolgere tutte le operazioni

Mentre venivano svolte le operazioni di soccorso, è stata bloccata la circolazione. I vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa dal distaccamento di Desio e il carro fiamma attrezzato per gli incidenti stradali da Lissone, hanno dovuto anche rimuovere i mezzi e rimettere in sicurezza l'intera area. Nel frattempo gli operatori sanitari fornivano le prime cure sul posto e trasferivano i due feriti in ospedale.

Leggi anche Attraversa la strada e viene travolto da un furgone: morto un uomo nel Bresciano

Sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e Brianza. Le forze dell'ordine hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto e soprattutto accertare eventuali responsabilità.