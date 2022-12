Colpisce con un martelletto il proprietario di una gioielleria per rapinarlo: si cerca il ladro Un uomo è entrato in una gioielleria della provincia di Brescia per rapinarla: ha colpito alla testa il proprietario che ha provato a fermarlo e lo ha fatto poi fuggire.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Tentata rapina in una gioielleria di Castelcovati, comune in provincia di Brescia. Un uomo è entrato nell'attività e, armato di un martelletto, ha colpito alla testa il proprietario. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, sabato 10 dicembre 2022, in via Quinto Capitanio, nel centro del paese. Il locale interessato è la gioielleria Delera Angelo.

L'uomo, stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, è entrato nel negozio con il volto coperto intorno alle 11. Come raccontato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", tra il rapinatore, il proprietario e un amico di quest'ultimo è nata una colluttazione: da qui, il malvivente ha preso un martelletto dalla zaino e lo ha colpito. Ha poi picchiato l'amico del gioielliere ed è scappato, probabilmente spaventato, senza alcun bottino. Sono state così chiamate le forze dell'ordine.

Il proprietario e l'amico trasferiti in ospedale

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castrezzato, che hanno svolto i rilievi insieme al nucleo operativo della compagnia di Chiari. L'imprenditore e l'amico sono stati trasferiti entrambi in ospedale: il primo in codice giallo al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia, il secondo in codice verde a Chiari. Entrambi, dopo tutti gli accertamenti del caso, sono stati dimessi in giornata: nessuno dei due era in gravi condizioni.

I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del quartiere perché sembrerebbe che la gioielleria non ne fosse provvista. In questo modo si potrà risalire all'identità del responsabile e trarlo così in arresto.